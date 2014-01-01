Конвертер JFIF в JPG

jpg

Расширение JPG присвоено файлам изображений. Множество фотографии и веб-графика сохраняется в JPG. В целях сжатия растровые изображения сохраняются в .jpg, что облегчает передачу и загрузку этих файлов через Интернет. JPG-формат основан на 24-битной цветовой палитре. Чем больше уровень сжатия, применяемый при создании JPG-файла, тем хуже становится качество изображения при его распаковке.

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