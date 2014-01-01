Конвертер файлов

300+ поддерживаемых форматов Мы поддерживаем более 25600 различных конвертаций между более чем 300-ми различными форматами файлов. Больше, чем любой другой конвертер.

Быстро и просто Просто перетащите свои файлы на страницу, выберите выходной формат и нажмите кнопку «Конвертировать». Подождите немного для завершения процесса. Мы стараемся выполнять все наши преобразования не дольше 1-2 минут.

В облаке Все преобразования происходят в облаке и не потребляют никаких ресурсов вашего компьютера.

Пользовательские настройки Большинство типов конвертаций поддерживают расширенные настройки. Например, в видео конвертере вы можете выбрать качество, соотношение сторон, кодек и другие параметры, повернуть и отразить видео.

Безопасность гарантирована Мы удаляем загруженные файлы мгновенно, а сконвертированные - через 24 часа. Никто не имеет доступа к вашим файлам, и конфиденциальность гарантируется на 100%. Узнать больше о безопасности.