Конвертер файлов

Сконвертируйте ваши файлы в любой формат

Мы преобразовали 2,906,818,754 файлов общим размером 53,161 ТБ
Перетащите файлы сюда. 100 MB максимальный размер файла или Регистрация

300+ поддерживаемых форматов

Мы поддерживаем более 25600 различных конвертаций между более чем 300-ми различными форматами файлов. Больше, чем любой другой конвертер.

Быстро и просто

Просто перетащите свои файлы на страницу, выберите выходной формат и нажмите кнопку «Конвертировать». Подождите немного для завершения процесса. Мы стараемся выполнять все наши преобразования не дольше 1-2 минут.

В облаке

Все преобразования происходят в облаке и не потребляют никаких ресурсов вашего компьютера.

Пользовательские настройки

Большинство типов конвертаций поддерживают расширенные настройки. Например, в видео конвертере вы можете выбрать качество, соотношение сторон, кодек и другие параметры, повернуть и отразить видео.

Безопасность гарантирована

Мы удаляем загруженные файлы мгновенно, а сконвертированные - через 24 часа. Никто не имеет доступа к вашим файлам, и конфиденциальность гарантируется на 100%. Узнать больше о безопасности.

Поддерживаются все устройства

Convertio работает в браузере и на всех платформах. Нет необходимости загружать и устанавливать любое программное обеспечение.

Conversion API

With passion to Developers

Documentation PHP Example Get an API Key

Общий рейтинг конвертаций

4.6 (24,597,090 голосов)
Вам необходимо сконвертировать и скачать любой файл, чтобы оценить конвертацию!