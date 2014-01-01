Конвертер файлов
Сконвертируйте ваши файлы в любой формат
300+ поддерживаемых форматов
Мы поддерживаем более 25600 различных конвертаций между более чем 300-ми различными форматами файлов. Больше, чем любой другой конвертер.
Быстро и просто
Просто перетащите свои файлы на страницу, выберите выходной формат и нажмите кнопку «Конвертировать». Подождите немного для завершения процесса. Мы стараемся выполнять все наши преобразования не дольше 1-2 минут.
В облаке
Все преобразования происходят в облаке и не потребляют никаких ресурсов вашего компьютера.
Пользовательские настройки
Большинство типов конвертаций поддерживают расширенные настройки. Например, в видео конвертере вы можете выбрать качество, соотношение сторон, кодек и другие параметры, повернуть и отразить видео.
Безопасность гарантирована
Мы удаляем загруженные файлы мгновенно, а сконвертированные - через 24 часа. Никто не имеет доступа к вашим файлам, и конфиденциальность гарантируется на 100%. Узнать больше о безопасности.
Поддерживаются все устройства
Convertio работает в браузере и на всех платформах. Нет необходимости загружать и устанавливать любое программное обеспечение.